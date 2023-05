Fãs vendem água da chuva de shows de Taylor Swift por R$ 1,2 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2023 - 19:58 Compartilhe

Os fãs de Taylor Swift tiveram de enfrentar um temporal, no último domingo (21), para assistir a apresentação da artista, em sua turnê The Eras Tour em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos.

O sacrifício parece ter valido a pena para alguns admiradores da cantora, que resolveram guardar uma lembrança muito peculiar do momento e até, quem sabe, ganhar um dinheiro de uma forma um tanto inusitada.

Eles decidiram guardar a água da chuva e agora colocaram à venda na internet uma pequena amostra em potinhos.

Em site de vendas é possível encontrar os anúncios: água da chuva que caiu no Gillette Stadium por US$ 250, cerca de R$ 1,2 mil.

Na publicação, as tampas apresentam as informações: “Chuva da Taylor Swift — Chuva da The Eras Tour no Gillette Stadium”.

Assim como os fãs, Taylor não se deixou intimidar pelo temporal e se apresentou durante os três dias de show na cidade e conseguiu cumprir toda a agenda.

Em sua conta oficial do Instagram, a artista compartilhou uma série de registros dos momentos em que se apresentou debaixo de fortes chuvas e agradeceu ao público.

“Na última noite, nós todos dançamos juntos na chuva por três horas e meia seguidas! Tivemos shows chuvosos no Gillette Stadium antes, mas este foi um dilúvio que nunca parou”, descreveu ela.

“Só quero agradecer a essa multidão icônica. Não tem ideia de como os amo”, agradeceu.

Confira a publicação de Taylor Swift no Instagram:

