Fãs se revoltam após cerimônia do Oscar não mencionar atriz de ‘Buffy’ que morreu aos 39 anos

Michelle Trachtenberg não foi lembrada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no segmento In Memoriam do Oscar 2025. A atriz, conhecida por seus trabalhos em Gossip Girl e Buffy: A Caça-Vampiros, morreu na quarta-feira, 26, aos 39 anos.

A ausência da homenagem causou revolta entre os fãs e internautas. Apesar de algumas pessoas justificarem que a organização do evento pode não ter tido tempo de incluir a homenagem, outros apontaram que Gene Hackman, que teve o corpo encontrado no mesmo dia em que a morte de Michelle foi divulgada, foi mencionado.

Nas redes sociais, usuários expressaram seu descontentamento com o posicionamento do Oscar.

“Michelle Trachtenberg não ser mencionada na seção de In Memorian do Oscar é perturbador, você é e vai continuar sendo tão amada e admirada, Michelle”, escreveu um internauta. “É vergonhoso que o Oscar não tenha incluído Michelle Trachtenberg em sua montagem In Memorian de todos os atores e atrizes que faleceram no ano”, concordou outro.

Outros nomes que ficaram de fora da homenagem foram o brasileiro Cacá Diegues, Shannen Doherty e Tony Todd.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais