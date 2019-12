Fãs reagem ao cancelamento do show de Shawn Mendes, que lamenta em nota

Shawn Mendes teve de cancelar o segundo show que faria na capital paulista na noite deste sábado, 30, no Allianz Parque, devido a recomendações médicas.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais do cantor, ele afirma que acordou sentindo-se doente.

Ao consultar um especialista, o artista foi diagnosticado com laringite e sinusite, o que provocou inchaço nas cordas vocais.

Shawn Mendes afirmou que, segundo o médico, ele não poderia subir ao palco neste sábado e ou poderia prejudicar ainda mais a voz. “Quebra meu coração fazer isso mas os médicos me falaram que não posso me apresentar nesta noite ou arriscaria danos a longo prazo a minha voz. Eu amo muito todos vocês e peço desculpas do fundo do meu coração já que gostaria muito de estar no palco nesta noite. Eu prometo que irei compensá-los na próxima vez que estiver na América do Sul.”

Após a divulgação do cancelamento, os fãs do cantor foram às redes sociais para comentar o fato; alguns demonstraram revolta.

Imagens mostram que, no entorno do Allianz Parque, onde o show ocorreria, o público já formava fila para entrar.

Muitos fãs que aguardavam havia horas a abertura dos portões em frente ao estádio choraram com a notícia do cancelamento.