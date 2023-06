Fãs do RPM cobram e Paulo Ricardo se pronuncia sobre falecimento de Luiz Schiavon

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 18:37 Compartilhe

O cantor Paulo Ricardo, 60 anos, se pronunciou sobre o falecimento do fundador do RPM, Luiz Schiavon, banda que o projetou no cenário do pop nacional, nos anos 80.

O tecladista, que tratava uma doença autoimune, não resistiu a uma cirurgia e faleceu nesta nesta quinta-feira (15), aos 64 anos, em Osasco.

Os dois haviam cortado relações e estavam em disputa judicial para uso da marca RPM.

Após fãs da banda criticarem o silêncio de Paulo Ricardo, o cantor publicou um depoimento sobre o ex-colega.

Em sua conta no Instagram, ele recontou sua história ao lado do ex-companheiro de banda.

“Conheci Luiz Antônio Schiavon Pereira no verão de 79, num ensaio de um grupo cover de Deep Purple em São Paulo (…) O tecladista então me perguntou se eu faria uma letra para uma música dele e ali começou uma parceria que, algumas bandas depois, viria a se tornar o RPM”, começou Paulo a relatar sua história com Schiavon.

Em uma publicação anterior, feita na madrugada desta quinta-feira (15), Paulo Ricardo viu uma chuva de comentários com cobranças para se manifestar sobre o ex-colega, lembrando da parceria de sucesso que eles formaram na banda.

“Acharia bacana, pela história do RPM, um aceno de respeito à despedida do Schiavon”, disse um. “Triste saber que a amizade de tantos anos (inclusive são compadres) tenha sido abalada por tantas guerras judiciais”, escreveu outro. “Paulo Ricardo, acorda! Seu maior parceiro de música partiu! Todas as brigas e batalhas terrenas perderam o sentido”, alertou outro.

Confira as publicações de Paulo Ricardo no Instagram:

