Fãs de Thiaguinho pedem indenização de R$ 30 mil alegando experiência ruim no ‘Tardezinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 12:34 Compartilhe

Alguns fãs do cantor Thiaguinho, de 40 anos, recorram à Justiça para pedir uma indenização de R$ 30 mil por danos morais, por terem passado por uma experiência nada agradável na ‘Tardezinha‘, evento promovido por ele. Segundo a colunista Fabiola Reipert, do ‘Balanço Geral’, da Record TV, os admiradores do pagodeiro reclamaram da falta de organização, estrutura do show, filas longas e bebidas quentes.

+EXCLUSIVO: Ex-marido de Preta Gil termina romance com stylist da cantora

+Sexo quente com o ex-marido, zoofilia, orgias e mais: as polêmicas de Andressa Urach

O evento citado na ação aconteceu no Rio de Janeiro em abril deste ano, para um público de 80 mil pessoas no Parque Olímpico. Na ocasião, os fãs de Thiaguinho usaram as redes sociais para contarem a experiência que não foi nada boa.

IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Thiaguinho para saber se ele gostaria de se pronunciar sobre o assunto, mas até o fechamento desta nota não tivemos retorno.

Turnê Tardezinha

Em setembro do ano passado, Thiaguinho anunciou através de uma live com o ator e empresário Rafael Zulu que seu projeto, “Tardezinha”, estará de volta em 2023. Criado há seis anos, o projeto é mais um sucesso na carreira do cantor. Dois álbuns foram lançados e até um documentário está disponível no Globoplay. “Tardezinha” fez 162 edições por 22 estados e teve seu encerramento no estádio do Maracanã.

“É tão gostoso saber, e poder anunciar, que vamos estar juntos de novo. Gritar a frase: ‘senhoras e senhores, essa é a Tardezinha!’ Vai ser uma alegria sem fim. Muita gente pediu esse retorno e isso me deixa lisonjeado demais. Vamos cantar muito juntos e criar aquela vibe surreal que só esse projeto tem. Vai ser a maior turnê da história da Tardezinha”, declarou Thiaguinho na ocasião.

Neste ano, estão previstos 26 shows da turnê, em 25 cidades – a primeira cidade a receber a apresentação será o Rio de Janeiro, no dia 1º de abril.

Salvador (BA), Teresina (PI), Maceió (AL), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Belém (PA) são algumas das cidades que receberão os shows.

As apresentações em São Paulo estão programadas para os dias 21 e 22 de outubro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias