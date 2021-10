Fãs de Luan Santana ‘derrubam’ site de ingressos no retorno do cantor aos palcos

Após 1 ano e seis meses sem fazer shows por conta da pandemia do novo coronavírus, Luan Santana está de volta aos palcos. Nesta segunda-feira (11), começou a venda de ingressos para o cantor se apresentar no dia 19 de dezembro, às 21 horas, no Espaço das Américas, em São Paulo.

A expectativa dos fãs de Luan pelo show foi tanta, que eles derrubaram o site de ingressos. No Twittter, alguns internautas relataram dificuldades para adquirir as entradas, criando a tag “Luan Travou Tudo, que ficou entre os assuntos mais comentados do microblog.

“Site do ticket360 travando, a volta do homem vai ser pesada. Avisem! Ele não brinca”, escreveu uma fã do artista sertanejo. “Fãs de Luan Santana travam o site da ticket360, entenda o caso”, brincou outra.

Veja a reação dos fãs de Luan Santana:

Luan Santana travando o Ticket360 pic.twitter.com/4b7dhwgRhq — Day (@daymartinsofc) October 9, 2021

O que é o site do rock in rio perto do site ticket 360 pra comprar ingresso do show do Luan Santana que travou em menos de 2 minutos? — let, morena (@souvenirluan) October 9, 2021

Saiba mais