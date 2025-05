Fãs de Lady Gaga se encontram no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 2 MAI (ANSA) – Por Patrizia Antonini – Com o passar das horas, aumenta a multidão de fãs em frente ao Copacabana Palace, hotel onde Lady Gaga está hospedada no Rio de Janeiro. Nas primeiras horas da manhã, havia algumas dezenas de fãs, mas já no meio da manhã, a calçada estava lotada com centenas de pessoas, motivadas pelo desejo de ver a artista de perto.

“Se eu pudesse chegar perto de Lady Gaga, agradeceria a ela, porque ela é a mãe que eu nunca tive”, disse a DJ Isa, que tem títulos, músicas e imagens dedicadas à estrela pop tatuados por todo o corpo.

Com um público esperado para 1,6 milhão de pessoas e impacto econômico estimado em mais de 92 milhões de euros (R$ 600 milhões), o megashow gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana amanhã (3) à noite já atraiu fãs de todo o Brasil e da América Latina.

“Estou aqui porque a música dela me salvou quando era adolescente”, diz Byron, empreendedor carioca da zona norte.

Para ele, assim como para Ivan, que veio da Colômbia, a música preferida é “Marry the night”, símbolo de luta e libertação LGBT. Uma preferência também compartilhada pelos gaúchos Pedro e Matheus, que se uniram na época da faculdade em nome de Lady Gaga.

Mas a canção favorita da multidão reunida em frente ao hotel é “Born this way”. É para Carol, que chegou de Fortaleza, que vê em Lady Gaga um modelo de “empoderamento feminino”, “uma mulher independente, determinada a mudar a sociedade para melhor”, que ajudou gerações a se aceitarem e que fez muito pela comunidade arco-íris.

“Lady Gaga sabe como unir as pessoas, ela une. A arte não foi feita para ser condescendente. Às vezes, a música é provocativa só para passar uma mensagem”, observa Mariana, de Niterói.

“Ela ama pessoas, de todas as cores, de todos os gêneros. Ela não tem preconceitos. Sua mensagem é linda”, comenta Denise, sambista da escola Mangueira.

E por falar em provocações, o look de Matheus é o que mais chama a atenção. Em volta de seu pescoço, há dois pedaços da cabeça de uma galinha, e em seu cinto, estão os pés.

“É uma releitura discreta do vestido de carne da Lady Gaga”, brinca o fã que virou celebridade entre os seguidores brasileiros da estrela ao aparecer em um vídeo ao lado da artista. Enquanto isso, as horas passam entre músicas e aplausos, na esperança de que a cantora apareça, ou ao menos mande um sinal, como a pizza que ela distribuiu entre os fãs que a aguardavam ontem (1º). (ANSA).