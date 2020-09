Fãs de Fórmula 1 criticam narração de Cleber Machado no GP da Itália Narrador da Globo foi criticado pelas constantes interrupções ao rádio e comentaristas, e pela falta de emoção na corrida mais empolgante da temporada

O GP da Itália surpreendeu e foi o mais empolgante da temporada 2020 da Fórmula 1. A corrida teve o favorito Lewis Hamilton sofrendo punição e uma ótima batalha pelo primeiro lugar entre os jovens Pierre Gasly e Carlos Sainz, com o francês da AlphaTauri levando a melhor na disputa contra o espanhol da McLaren. Já os donos da casa, a Ferrari deu novo vexame.

Mas nem a entrada do safety-car após o abandono de Kevin Magnusssen e a punição à Lewis Hamilton após entrar no pit-lane quando ainda estava fechado, ajudou a narração de Cleber Machado levar emoção aos fãs do automobilismo. O narrador da Globo foi duramente criticado pela narração e entre as críticas os internautas apontaram as interrupções ao rádio e comentaristas.

Confira abaixo:

Meus amigos, assistir a Fórmula 1 com Cleber Machado narrando é terrível! + Vídeo: Mulher fala palavrão ao vivo na Globo e constrange repórter

Fala em cima da comunicação de rádio, não deixa os comentaristas terminarem de falar, fora a qtde de besteira que fala, Jesus do céu. — Walfrido Neto (@walfridofreire) September 6, 2020

Luiz Roberto narrando futebol e Cleber Machado narrando Formula 1 Poderia ser ao contrário? Claro que sim! A Globo faz o contrário? Infelizmente não. — NFL da Zueira (@enefeudazueira) September 6, 2020

a globo só pode estar insistindo no cleber machado por um motivo: fazer o fã de formula 1 deixar de gostar da categoria para ele não reclamar por não ter mais formula 1 na globo ano que vem — NFL da Zueira (@enefeudazueira) September 6, 2020

Cleber Machado lançou a Braba novamente.

– A largada do grande prêmio de Mônaco! Kkkkkkkk — Eu_Julien (@Julien_KG) September 6, 2020

#F1naGlobo Cleber Machado não dá mais ein. — Emerson SPFC (@spfceterno) September 6, 2020

Cleber Machado misturando FIA com FIFA… Everaldo já é da Globo. Até quando temos que aturar tanta bobagem aos domingos??? — Dolphins BR (@BrDolphins) September 6, 2020

