Fãs de Dragon Ball lamentam a morte de Akira Toriyama

Criador do universo de mangás e desenhos animados “Dragon Ball”, o japonês Akira Toriyama faleceu aos 68 anos em 1 de março. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, 8, por sua editora e estúdio de produção.

A causa da morte de Toriyama foi um hematoma subdural agudo, o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Segundo a produtora Bird Studio, ele tinha “vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo”.

Nas redes sociais, fãs de Dragon Ball lamentaram, com pesar, a morte do criador da obra.

“Akira Toriyama marcou três gerações diferentes com Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super [….] Suas obras construíram caráter e deram inspiração pra milhões de pessoas no mundo inteiro. Toriyama-sensei é, sem sombra de dúvidas, uma referência cultural em qualquer país”, escreveu o deputado federal Kim Kataguiri, em seu perfil no X/Twitter.

“Obrigado por marcar o mundo dos animes, marcar diversas infâncias e inspirar tantas outras obras”, agradeceu um internauta, na rede social.

Confira a repercussão:

Akira Toriyama marcou três gerações diferentes com Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Posso dizer sem medo que suas obras construíram caráter e deram inspiração pra milhões de pessoas no mundo inteiro. Toriyama-sensei é, sem sombra de dúvidas, uma referência cultural… pic.twitter.com/rMZ8lv8vMC — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) March 8, 2024

E pensar que recebemos essa notícia tão repentinamente, Obrigado por marcar o mundo dos animes, marcar diversas infâncias e inspirar tantas outras obras Descanse em paz Akira Toriyama pic.twitter.com/OPEEPtIrx6 — vinicius (@vinicius5458) March 8, 2024

Dragon Ball marcou minha infância. Eu deixava os episódios gravando num VHS no Cartoon Network pra ver depois, era apaixonado. Obrigado por deixar minha infância mais feliz, Akira Toriyama. Descanse em paz! ♥️ pic.twitter.com/rZf3FuqGJ6 — Thiego Novais (@thiegonovais) March 8, 2024





Essa é a perda de uma das figuras mais influentes da história da cultura de animes e mangás. Seu estilo e suas histórias inspiraram e mudaram a vida de muitas pessoas, seja membros da indústria ou até nós mesmos. Descanse em paz Akira Toriyama, o seu legado é imensurável! pic.twitter.com/vtpBWqM1cN — Sakuga ONE 「作画1️⃣」 (@sakugaone) March 8, 2024

Descanse em paz Akira Toriyama! Sua obra com certeza será eternizada e continuará influenciando gerações. Não tem como não ficar triste com uma notícia dessas, quantas manhãs eu e muitos de nós passaram na frente da TV vendo Dragon Ball, cantando as aberturas e jogando seus… pic.twitter.com/HcTCIKc6wR — Fiaspo (@Fiaspo) March 8, 2024

As duas lendas se encontraram novamente.

Akira Toriyama – Ayrton Senna. pic.twitter.com/tY94COgw7y — Kami Sama Explorer 👹👒 (@kamisamaexp) March 8, 2024





Bom dia.

Acordo com uma notícia muito triste, um ídolo de gerações, Akira Toriyama morreu aos 68 anos de idade, não existirá outro igual a ele. Tudo o que vivemos, tudo o que ele fez é parte da história dos animes. Muito obrigado. pic.twitter.com/kF6qPddgjP — Sincero Curry (@OSinceroCurry) March 8, 2024

