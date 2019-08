Fãs de BTS celebram um ano do lançamento de ‘Love Yourself: Answer’

Há exatamente um ano, em 24 de agosto de 2018, o grupo de K-pop BTSlançava o último álbum da trilogia de Love Yourself, intitulado Answer. A data também marca o lançamento da música Idol, que faz parte do álbum.

No Twitter, a hashtag #1YearWithAnswer aparece em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil.

Internautas relatam que Idol e Answer mudaram suas vidas e os ajudaram em momentos difíceis. Eles dizem lembrar exatamente como reagiram ao ouvir as canções pela primeira vez.

Em 2017, o grupo se apresentou pela primeira vez em São Paulo e, no mesmo ano, lançou o primeiro álbum da trilogia Love Yourself, o disco Love Yourself: Her. O trabalho ficou na sétima posição do Billboard 200. Em 2018, eles finalizaram a trilogia, com o lançamento dos álbuns Love Yourself: Tear e Love Yourself: Answer. Conheça a trajetória do BTS aqui.

Em 25 de maio deste ano, a boyband sul-coreana se apresentou em São Paulo, no Allianz Parque. A venda de ingressos começou no dia 11 de março, e os bilhetes se esgotaram em meia hora. Isso fez com que o grupo anunciasse um show extra para o dia seguinte.

Em 11 de agosto, a banda anunciou uma pausa na carreira para aproveitar um período de férias. “Gostaríamos de anunciar que, pela primeira vez desde o debut, o BTS passará por um período estendido e oficial de descanso e relaxamento”, disseram em um comunicado.