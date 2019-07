Fãs criticam Anitta em ensaio sensual: “Bunda cheia de photoshop”

Anitta posou de lingerie para um ensaio sensual da revista colombiana ‘Don Juan’. A publicação rendeu uma série de elogios, mas também contou com muitas críticas, principalmente pelo excesso de Photoshop, editor de imagens.

“Amamos mais a Anitta sem Photoshop!!! Ela é nossa rainha que nos ensina a nos amar como somos: com estrias e celulites!”, comentou uma fã. “Muito linda, mas a edição de Photoshop não ficou legal”, disse outra seguidora.

Nos Stories, Anitta se pronunciou sobre o assunto. “Uma foto aleatório da minha bunda cheia de Photoshop com a música no fundo pra forçar a galera a ouvir”, afirmou, admitindo o uso do editor.

Esta não é a primeira vez que Anitta é criticada por conta do uso de Photoshop em suas fotos. Recentemente, ela rebateu acusações de que estaria tentando esconder suas marcas.

“Nas outras eu escolhi outro filtro, gente, a celulite está aparecendo na outra. Nessa não apareceu, na outra apareceu. Meu Deus, agora não pode nem escolher um filtro porque só pode colocar o que aparece a celulite!”, desabafou em vídeo na época.

