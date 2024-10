Fãs causam tumulto após apresentação de Xuxa no futebol do ‘Criança Esperança’; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Fãs de Xuxa, 61 anos, causaram o maior rebuliço após o show da apresentadora no “Futebol da Esperança”, ação do projeto “Criança Esperança” que aconteceu no último domingo. A confusão acabou com uma pessoa cuspindo na Rainha dos Baixinhos quando ela havia parado para fazer selfies com admiradores.

Xuxa se apresentou no gramado, no intervalo da partida que aconteceu na Neo Química Arena, zona leste de São Paulo, na tarde do último domingo, 13, e reuniu famosos, ex-jogadores e atletas em prol da ação social da TV Globo.

+Xou da Xuxa no Rock in Rio: Rainha dos Baixinhos surpreende público com apresentação especial

+Marido de Sasha Meneghel expõe intimidade do casal; confira

Ao deixar o local de carro, Xuxa foi cercada por fãs que a aguardavam na saída do estádio e parou para atender os pedidos de selfie.

Imagens que circulam na web registraram o momento em que a eterna Rainha dos Baixinhos, sem sair do carro, abaixa o vidro para conversar e fazer fotos com os fãs.

Tudo parecia ir bem até que a apresentadora se irritou quando uma mulher colocou o braço para dentro do veículo.

Segundo relatos, a suposta fã teria cuspido na artista, que chega a fazer gesto de limpar o rosto com a manga da blusa. Porém, não é possível confirmar, através das imagens, se a fã teria cometido essa atitude.

Alguns fãs que cercavam o carro até tentavam apaziguar a situação, mas Xuxa decidiu subir o vidro do carro e ir embora sem atender a mulher que gerou a confusão.

QUE HORROR! Uma pessoa que se dizia “fã” cuspiu no rosto da Xuxa enquanto ela tirava fotos com fãs na saída do estádio do Corthians onde tinha acabado de fazer um show beneficente para Criança Esperança. pic.twitter.com/u2njh4WHw4 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 14, 2024