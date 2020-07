Fãs acreditam que Britney Spears está pedindo ajuda em mensagens codificadas

Após surtar em 2007, Britney Spears está sob a tutela do pai, que tem controle sobre sua vida financeira e profissional. Além disso, ele deve permitir que a cantora case, se ela quiser um dia. E, por isso, os fãs estão achando que a Princesa do Pop estaria pedindo ajuda de forma sutil em suas postagens do Instagram. Britney compartilha seu dia a dia que parece perfeito, e os seguidores começaram a achar tudo muito suspeito.

Em 23 de junho, um fã pediu que ela usasse uma camiseta amarela na próxima postagem caso precisasse de ajuda. Ela usou. Depois, pediram que ela mostrasse flores se estivesse em apuros. Ela mostrou. Na última, pediram que ela compartilhasse fotos de pombas se fosse realmente um pedido de socorro. Ela compartilhou um quadro com os pássaros pintados.

Muitas pessoas acham que os fãs estão exagerando, que ela não leria os milhares de comentários em suas fotos e que até o Instagram não é controlado por ela mesma. Coincidência ou não, as postagens são bem estranhas por estarem confirmando os pedidos dos seguidores de Britney.

