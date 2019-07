Farsul: mesmo com queda no custo de produção, produtor do RS perde rentabilidade

São Paulo, 30 – O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) registrou aumento de 6,8% em junho, o que corresponde ao nível mais alto dos últimos três anos. Os maiores destaques da alta foram o preço da soja e do suíno, reflexos da peste suína na China e da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O levantamento é da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), divulgado nesta terça-feira.

Já a queda de 3,3% na taxa de câmbio foi responsável por uma retração de 0,17% nos custos de produção no mesmo período, conforme o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP). Segundo a Farsul, a queda ocorre após três meses consecutivos de alta e é a primeira vez que fica abaixo do IPCA nos últimos 12 meses. Apesar do resultado do último mês, o saldo final é uma queda na rentabilidade dos produtores rurais.

A economista do Sistema Farsul, Danielle Guimarães, explica que o resultado é a soma de dois cenários. “Temos o custo abaixo da inflação, mas os preços também estão abaixo do que nas gôndolas dos supermercados, bem diferente do ano passado. Isso é o que gera a redução de rentabilidade”, comenta ela, em comunicado. No primeiro semestre de 2019, o IICP teve uma queda de 1,05%, enquanto o IPCA aumentou 2,23%. Já o IIPR até junho acumulou alta de 0,23% em comparação com 2,89% do IPCA Alimentos.

No acumulado de 12 meses, o IICP registrou crescimento de 2,80% e o IPCA, 3,37%. No mesmo período, o IIPR ficou em 2,77%, abaixo do IPCA Alimentos 3,99%. Conforme a Farsul, os diferentes movimentos mostram não haver uma relação direta entre os custos de produção e os preços, em geral. Também há distanciamento na velocidade com que os preços são corrigidos nas prateleiras e no campo, conclui a Farsul.