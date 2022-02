Farsul estima perdas de 7% a 10% na produção gaúcha de arroz

São Paulo, 1 – A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) estima que a estiagem reduza de 7% a 10% a produção de arroz no Estado em 2021/22. Um levantamento está sendo realizado. Em nota, a entidade diz que o estudo já contempla cerca de 60% dos municípios produtores de arroz no Rio Grande do Sul, concentrando a maior parte da produção e as áreas mais atingidas pela escassez de chuvas.

“Nós temos, portanto, uma amostra bastante significativa do total e até agora temos municípios com perdas. Daqueles que estão perdendo, variam entre 1% que é a mínima e 30% que é a máxima”, disse o economista-Chefe da Farsul, Antônio da Luz.

O levantamento está sendo feito a partir de questionários disponibilizados aos Sindicatos Rurais do Estado que usam como base dados da Emater/RS, da rede técnica das cooperativas e das consultorias e assessorias locais.

