Farsul aprova plano de retirada de vacinação contra febre aftosa no RS

São Paulo, 12 – A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) informou na terça-feira, 11, em nota, que aprovou o processo de retirada da vacinação contra febre aftosa no Estado. Segundo a nota, a aprovação ocorreu por meio de votação. A entidade comenta que vários passos devem ser cumpridos para a obtenção do status de área livre de aftosa, sem vacinação.

“Competirá a nós o acompanhamento da evolução desses pontos”, disse a Farsul, acrescentando que, após a conclusão do processo, querem “a garantia do Poder Público de que as medidas apresentadas serão, efetivamente, colocadas em prática”.

Atualmente, o status sanitários do Estado é de livre da doença com vacinação.

A medida era esperada pelos produtores do Estado que buscam acessar novos mercados de exportação.

Alguns países asiáticos aceitam importação somente de carne bovina de áreas livre de aftosa sem vacinação.

