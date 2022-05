Farmacêutica bomba nas redes sociais com receitas rápidas e fáceis

Como muitas pessoas, Marina Fucano descobriu durante a pandemia a vocação pela gastronomia.

Com a paralisação das atividades presenciais da empresa em que trabalha como representante comercial de remédios, em Bauru, Marina decidiu investir na culinária – e está colhendo bons frutos.







+ Chef com síndrome de down abre restaurante especializado em yakisoba

+ Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, chora ao ver nariz após plástica

+ Mosca-de-banheiro: dez curiosidades sobre esse hóspede indesejado

+ Solange Frazão posta antes e depois com 24 anos de diferença e impressiona fãs



O primeiro passo da representante comercial foi voltar para a casa de sua mãe, em Iacanga. Lá, ela aproveitou os conhecimentos com de fogão que desenvolveu durante a faculdade de Farmácia para recriar um famoso prato de família: o yakissoba.

A receita foi ensinada por uma de suas avós, Dirce, matriarca, descendente de italianos, que aprendeu a fazer comidas orientais para agradar ao marido, descendente de japoneses.

Animada com o resultado, Marina passou a vender a pedida para amigos e conhecidos. A receptividade da freguesia fez o negócio evoluir. “Estudei pratos frios, como sushi, sashimi e temaki. Inclui no cardápio e a galera gostou demais. Fiz um curso on-line e criei o Shiguê, delivery de comida japonesa que funcionava apenas aos sábados”, disse Marina em entrevista ao UOL.

Apesar de o Shiguê funcionar apenas aos sábados, conciliar o trabalho na indústria farmacêutica com a cozinha não foi fácil e forçou Marina a escolher entre uma das duas atividades – os remédios acabaram ganhando.

Mas nada como uma boa reviravolta, não? Fã de programas de cozinha na TV e na internet, Marina começou a filmar suas receitas. E uma delas, o hot roll, viralizou em seu perfil no TikTok. Atualmente, o vídeo soma 6,4 milhões de acessos.

Com 470 mil seguidores no TikTok e 105 mil no Instagram, a paulista, que ainda se divide entre profissões, pretende lançar um curso on-line com suas receitas no próximo ano. “É algo que as pessoas me pediam muito e eu sempre quis. Estou muito feliz agora que isso está tomando forma”.

(*) Da redação da Menu