Faria promete entendimento com Marinho e diz que só um sairá candidato ao Senado

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, voltou a dizer nesta quarta-feira que vai se entender com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para definir quem será o candidato bolsonarista ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Em Jardim de Piranhas (RN), durante cerimônia para marcar a chegada das águas do São Francisco ao Estado, Faria destacou que a prioridade dos dois é reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Em nome de projeto para o Estado, só vai sair um [candidato a senador]”, afirmou o ministro das Comunicações, ao lado de Marinho. Enquanto discursava, Faria ouvia gritos de “Rogério senador”. “Quem achou que ia ter briga entre nós dois, vai quebrar a cara. Nos próximos dias, a gente vai conversar e se entender”, acrescentou.

O ministro do Desenvolvimento Regional respondeu ao aceno de Faria. “Mostra maturidade política, consciência de que temos um projeto maior”, reagiu em seguida.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a passagem de Jair Bolsonaro pelo Rio Grande do Norte é palco de mais um capítulo da disputa entre os ministros pela vaga de candidato ao Senado.

Marinho entrou no PL no mesmo dia do presidente e é visto no Planalto como mais empenhado em assumir o rótulo de “bolsonarista”. Faria, por sua vez, tem assumido posição mais cautelosa. De acordo com aliados, o motivo é a baixa popularidade de Bolsonaro no Rio Grande do Norte.

O ministro das Comunicações está no PSD, mas de malas prontas para o Progressistas do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL). Por ser deputado federal licenciado, aguarda a janela partidária para trocar de sigla. Até o momento, Faria descarta concorrer a novo mandato na Câmara. “É Senado ou nada”, costuma dizer ele. Tanto Faria como Marinho afirmam que não querem concorrer ao governo do Rio Grande do Norte.

