‘Faremos tudo necessário para ajudar setores a lidar com crise’, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, em carta endereçada a membros do Parlamento Europeu, que a autoridade monetária está disposta a ampliar medidas em resposta ao impacto econômico do coronavírus caso os estímulos atuais sejam insuficientes.

“O Conselho do BCE está totalmente comprometido em fazer todo o necessário no seu mandato de apoiar todos os cidadãos da área do euro neste período extremamente desafiador”, escreveu. No documento, Lagarde destaca que a zona do euro está enfrentando uma “contração econômica de magnitude e rapidez sem precedentes em tempos de paz”. Ela lembra que, diante da situação, o BCE tomou uma série de ações para apoiar a economia, entre elas aumento do programa de compras de ativos.