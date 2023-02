Farelo de soja tem maior nível desde 2014 com compras especulativas e clima na Argentina

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 18:11 Compartilhe





Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de farelo de soja negociados na bolsa de Chicago atingiram seu nível mais alto em quase nove anos nesta segunda-feira, devido a compras especulativas e incertezas sobre as perspectivas de safra na Argentina, apesar das chuvas recentes, disseram analistas.

O aumento dos valores do farelo de soja elevou os contratos da soja, enquanto o milho e o trigo subiram devido às preocupações com o futuro do esquema de transporte seguro da Ucrânia para as exportações de grãos.





O farelo de soja fechou com alta de 4,60 dólares, a 504 dólares por tonelada curta, depois de atingir 508,20 dólares, o mais alto valor em um gráfico contínuo do contrato mais ativo desde junho de 2014.

A soja fechou com alta de 0,25 centavo, a 15,4275 dólares por bushel. O milho encerrou com ganhos de 4,50 centavos a 6,85 dólares por bushel, e o trigo terminou em alta de 6 centavos a 7,92 dólares.

Analistas disseram que houve um movimento indicando compras de fundos, já que os quatro primeiros meses de contrato atingiram novas máximas de contrato.

O apoio fundamental resultou da incerteza sobre a oferta na Argentina, atingida pela seca, o maior exportador mundial de farelo de soja e óleo de soja.

O centro-leste da Argentina, o centro agrícola do país, recebeu entre 5 e 25 milímetros de chuva na segunda-feira. Mas, dada a seca persistente do país, além das altas temperaturas da semana passada, os benefícios serão de curta duração, disseram os meteorologistas.

(Reportagem de Julie Ingwersen; reportagem adicional de Michael Hogan em Hamburgo, Naveen Thukral em Cingapura)





