FARC inicia protesto de dez dias contra assassinatos de ex-combatentes na Colômbia

A ex-guerrilha FARC iniciou, nesta quarta-feira (21), uma “peregrinação” de mais de 200 km para protestar pelo assassinato de 234 assinantes do acordo de paz que desarmou o que era a organização rebelde mais poderosa das Américas.

“Estamos chamando a atenção do país para (…) rejeitar os atos violentos de todos os atores, incluindo o Estado”, disse à AFP Pastor Alape, ex-comandante e dirigente do atual partido de esquerda.

O protesto partiu do município de Mesetas, no sul do país, e chegará em Bogotá em 1o de novembro.

Os ex-rebeldes farão marchas diárias a pé e em carros, em meio à retomada das manifestações contra o governo após a pausa imposta pela pandemia.

