‘Faraó dos bitcoins’ é indiciado sob suspeita de tentativa de homicídio

O empresário Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “faraó dos bitcoins”, foi indiciado nesta quarta-feira (27) sob suspeita de tentativa de homicídio contra um concorrente em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. As informações são da Folha.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi o empresário Nilson Alves da Silva, o Nilsinho, baleado em 20 de março deste ano. Glaidson teria encomendado o crime porque seu concorrente na captação de clientes para investimento em criptomoedas espalhava na cidade que ele seria preso pela Polícia Federal.

“Para dar início à empreitada criminosa, o ‘faraó dos bitcoins” determinou que um comparsa de confiança contratasse os executores do delito. Para dificultar a investigação policial, quatro indivíduos contratados para matar a vítima utilizaram um veículo clonado e contaram com o apoio de um carro regularizado para fazer os deslocamentos rodoviários”, disse a Polícia Civil, em nota.

De acordo com as investigações, os dois executores do assassinato de Nilsinho também participaram do homicídio contra Wesley Pessano, outro investidor em criptomoedas da cidade. A polícia investiga se Glaidson também seria o mandante desse assassinato.

Glaidson foi preso em agosto sob suspeita de comandar um esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas. Ele e outras 16 pessoas são réus em uma ação penal na Justiça Federal por operação de instituição financeira sem autorização, gestão fraudulenta, negociação irregular de valores imobiliários e organização criminosa.

