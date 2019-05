FAO: Agricultura confirma apoio do Brasil à candidatura de vice-ministro chinês

São Paulo, 22/05 – O Ministério da Agricultura divulgou nota para confirmar que o governo brasileiro apoia a candidatura de Qu Dongyu, vice-ministro da Agricultura e dos Assuntos Agrários da República Popular da China, ao cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O apoio havia sido antecipado pela ministra Tereza Cristina durante viagem ao país na semana passada. As eleições serão realizadas no dia 22 de junho na sede da FAO, em Roma. O próximo diretor-geral da FAO substituirá o brasileiro José Graziano da Silva, cujo segundo mandato à frente da Organização expira em 31 de agosto de 2019.

Conforme a pasta, Qu Dongyu é PhD em Ciências Agrícolas e do Meio Ambiente e ocupa o cargo de vice-ministro da agricultura da China desde junho de 2015. Ele visitou o Brasil em março passado, quando manteve reuniões no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Agricultura.