Fantine, do Rouge, diz que sofreu assédio sexual no ‘The Voice’ da Holanda

A cantora Fantine Tho, ex-integrante do grupo Rouge, revelou em entrevista ao podcast Vênus, nesta terça-feira (26), que sofreu assédio sexual durante sua participação no reality musical “The Voice”, da Holanda, em 2013.







O programa foi retirado do ar no início deste ano por conta das acusações de dezenas de mulheres que revelaram, sob anonimato, terem passado por assédios sexuais por parte de homens de destaque no programa, entre eles o rapper Ali B e o cantor Marco Borsato, dois dos jurados do reality.

Fantine falava justamente sobre participação no programa, em 2013, e comentou sobre o fato do show ter sido encerrado por conta das acusações de assédio.

“[O The Voice] Fechou por causa de assédio sexual. Não tem mais na Holanda. Todos acusados. Inclusive, eu sofri assédio sexual no programa, nos bastidores. Mas nunca falei abertamente a respeito. Eu fui com o Marco [Borsato] de coach, e foi ele que foi acusado de assédio sexual e foi com ele que tive problemas”, explicou a cantora.

“É tão confuso esse lance de assédio sexual, porque você fala ‘como eu colaborei pra que isso acontecesse?’ A gente se culpa, né? Eu dei tudo de mim. Eu fui linda, maravilhosa, treinada, saltão, pernão, vozeirão. E isso é interpretado como ‘estou aberta para sexo. Um convite’. Então tipo, dar beijo na boca, passando no corredor, vem agarra e dá um beijo na boca, pega na bunda… esse tipo de comportamento, como se fosse um objeto”, continuou Fantine.

“Isso meio que me quebrou no programa, porque eu confrontei: ‘E esse beijo na boca?’, ‘que beijo na boca?’, ele negou. Aí em vez de ficar com raiva eu tive crise de choro. Eu tava em um ensaio e tive uma crise de choro compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. E aí veio a direção e perguntou o que estava acontecendo, e eu: ‘Eu tô com raiva, engasgada’. Eu não conseguia falar. Fiz o ao vivo e me descartaram no ao vivo. Depois, nos bastidores o Marco me falou ‘Eu não posso ter esse tipo de drama no show’. E falou: ‘Você era a minha finalista. Você já tava na final, mas eu não posso lidar com esse tipo de drama'”, disse.

A cantora contou que depois do reality Marco Borsato ainda ligou para ela, arrependido, dizendo que não deveria tê-la descartado.

“Ele me ligou arrependido. ‘Estão me bombardeando de mensagens, que eu não deveria ter te descartado. Que você era uma artista muito forte, maravilhosa’. Produção atrás, querendo resgatar, mas tinha sido ao vivo aquilo. Galera querendo consertar, indo atrás, me chamando para os próximos shows”, finalizou Fantine.