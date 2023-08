‘Fantástico’ vai recriar imagem de Chico Anysio a partir da inteligência artificial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 13:39 Compartilhe

Chico Anysio estará de volta nas telinhas. A novidade será possível por conta da tecnologia de inteligência artificial que o Fantástico, da TV Globo, irá utilizar para recriar um número de comédia protagonizado pelo ator. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A atração original aconteceu em 1976, no episódio de estreia do dominical.

O filho do artista, Nizo Neto, irá representar o pai na homenagem. O tributo celebrará os 50 anos do programa no ar. O primeiro episódio será exibido já no próximo domingo, 6. Ao todo, serão cinco.

Em 1976, um incêndio aconteceu na emissora e fez com que as fita oficiais fossem perdidas. A Globo decidiu refazer o monólogo. Segundo informações, Neto foi caracterizado para ficar parecido com o pai. A equipe de pós-produção e efeitos especiais do programa irá utilizar a inteligência artificial para fazer com que Anysio volte para a televisão.

Veja uma das apresentações do humorista aqui .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias