‘Fantástico’ exibirá depoimento de mulher que acusa Felipe Prior de estupro

O “Fantástico” exibirá neste domingo, 16, o depoimento da mulher que acusa Felipe Prior de estupro.

No comercial do dominical da TV Globo, é possível ver um trecho da entrevista da vítima. “Ele é muito mais forte do que eu. Então não tinha como sair dessa situação”, lamenta. Confira o vídeo completo aqui.

O ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto em decisão tomada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, no dia 8 de julho. A condenação é em primeira instância e Prior pode recorrer em liberdade.

Na acusação, a vítima contou que ele usou força física para obrigá-la a fazer sexo, puxando-a pelos braços, pela cintura e pelos cabelos, mesmo depois de ela ter dito que não queria manter relações sexuais.

Foram usados como provas da acusação o prontuário médico da vítima, que atestou laceração na região genital, prints de mensagens entre ela e Prior e depoimentos de testemunhas.

