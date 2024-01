Famosos saem em defesa de Davi, excluído por brothers no ‘BBB24’: ‘Força!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/01/2024 - 8:13 Para compartilhar:

Assim como no “BBB24”, Davi é o assunto mais comentado também nas redes sociais: o nome do brother está em primeiro lugar nos trending topics do Twitter/X desde as 7h da manhã deste domingo, 28. Sendo ignorado por colegas de confinamento e sofrendo com falas de Wanessa Camargo, o baiano, no entanto, ganha cada vez mais o gosto do público: famosos saíram em defesa de Davi e afirmam que o jovem vem sofrendo perseguição.

A atriz Deborah Secco escreveu um ‘textão’ na rede social em defesa de Davi. “Não dá pra fechar os olhos pra essa loucura que foi criada em cima desse menino”, diz.

“Imagina só todos se retirarem quando você chega. Como se ele oferecesse alguma ameaça… Ele é um menino de coração bom que até quando o erro é apontado, reconhece e muda visivelmente lá dentro… Não merece nem um milésimo do que estão fazendo com ele”, acrescentou a artista, em referência a cena que ocorreu na madrugada de sábado, 27, quando o rapaz se aproximou do grupo Wanessa, Yasmin Brunet, Rodriguinho, Michel, Fernanda, Giovanna e Raquele, e foi deixado sozinho.

Eu não queria ser monotemática pq a internet está. E só está pq o próprio pessoal do #BBB24 não troca o disco… mas é impossível não falar sobre o poder do privilégio! Quando uma pessoa em posição de privilégio coloca sua opinião, ela é facilmente escutada e consegue levar todo… — Deborah Secco (@dedesecco) January 27, 2024

O ex-BBB e ator Babu Santana, que vem puxando torcida para Davi, se pronunciou brevemente em entrevista durante o Festival de Verão 2024. “Não é preciso falar nada, muita gente está vendo o que está acontecendo”. O artista chegou a comentar a tentativa de Wanessa Camargo de expulsar o baiano de um dos quartos do BBB. “Que papo torto é esse que tão querendo expulsar Davi dos quartos????”, escreveu Babu.

Bom dia é CRL! Que papo torto é esse que tão querendo expulsar Davi dos quartos???? — Babu Santana (@BabuSantana) January 26, 2024

Na noite deste sábado, a autora de novelas Glória Perez também fez um post em favor do brother. “Força, Davi”, escreveu.

Força, Davi 💪❤️ pic.twitter.com/uCFGPGZ8yT — Gloria Perez (@gloriafperez) January 27, 2024

Em entrevista para o UOL, a cantora Gretchen também apoiou o competidor do “BBB24”, e disse que está em contato com a mãe de Davi. “Imagino como ela deve estar se sentindo de ver o filho dela sendo excluído”, comentou. O tratamento que Davi, que conta apenas com o apoio da sister Isabelle, vem recebendo repercutiu nos últimos dias nas redes sociais. Alguns internautas estão comparando o comportamento de Wanessa Camargo com o de Karol Conka, participante da 21ª edição do programa. Durante sua participação, a também cantora foi duramente criticada por maltratar o brother Lucas Penteado. Qual a diferença das falas da Karol Conka e da Wanessa Camargo, meu Brasil? “Não vai comer na mesma mesa que eu”

“Não vai dormir no mesmo quarto que eu”#BBB24 pic.twitter.com/C5VHKeRsC4 — 20 (@IghorFarias) January 27, 2024

