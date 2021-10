Famosos repercutem a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram

No início da tarde desta segunda-feira (04), o WhatsApp, Facebook e Instagram apresentaram instabilidade e estão fora do ar. No Twitter, única rede social que está funcionando nornalmente, alguns famosos aproveitaram para repercutir o assunto.

Deborah Secco, Felipe Neto, Gil do Vigor, Giovanna Ewbank, João Vicente de Castro e Juliette Freire, fizeram publicações e lamentaram a falha generalizada.

Pane nas redes sociais

De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, mais de 52 mil queixas sobre o aplicativo de mensagens foram registradas no começo desta tarde. Para o Instagram, eram cerca de 15 mil e, para o Facebook, cerca de 7 mil. O Facebook Messenger, outro aplicativo de mensagens do Facebook, também foi alvo de reclamações no Downdetector.

Por meio do Twitter, o Facebook e Whatsapp informaram que estão cientes do problema. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.”

Veja abaixo as reações dos famoso:

"Desculpa, foi no dia que o whatsapp caiu e eu não vi" - vou usar essa desculpa até pra comida que eu esqueci fora da geladeira. — Giovanna Ewbank (@gioewbank) October 4, 2021

Whatsapp caiu mas q porra é essa — Felipe Neto (@felipeneto) October 4, 2021

Zap caiuuuuuuuuu que morte horrenda — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 4, 2021

Vocês também desligaram o celular achando que o problema era com vcs? Kkkkkk pic.twitter.com/O3b2xYxrCi — Deborah Secco (@dedesecco) October 4, 2021

O WhatsApp já caiu' agora do falta o Bolsonaro — João Vicente (@joaovicente27) October 4, 2021

O Instagram caiu mas o YouTube não viu, meu povo?! Kkk Bora assistir o clipe de "Diferença Mara" enquanto espera... https://t.co/iBkN3M41I5 — Juliette (@juliette) October 4, 2021

Veja também