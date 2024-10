Famosos protestam contra apagão em SP: ‘Estou indignado’, diz Ronnie Von

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 17:48 Para compartilhar:

O apagão que afeta a região metropolitana de São Paulo desde sexta-feira, 11, tem incomodado, entre moradores e comerciantes, os famosos. Em uma publicação feita nesta segunda-feira, 14, no Instagram, o apresentador e cantor Ronnie Von reclamou da demora no restabelecimento do serviço. “Estou indignado com tamanha irresponsabilidade!”, escreveu.

Em um vídeo gravado em sua casa, Ronnie Von contou que perdeu tudo o que tinha de comida na geladeira. “Nos meus 80 anos de idade, nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer (demorar tanto para restabelecer a energia).”

“Eu reconheço que houve uma catástrofe, que houve uma eventualidade etc (…) Até aí, dá para entender, o que eu não consigo de fato compreender é como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência”, disse.

Segundo última atualização feita pela Enel Distribuição São Paulo nesta terça-feira, 15, a falta de energia elétrica ainda atinge 214 mil imóveis – entre casas e comércios – na Grande São Paulo. Pela manhã, só na capital, eram cerca de 147 mil.

A companhia diz que reforçou as equipes próprias em campo, recebeu apoio de técnicos de outras distribuidoras e deslocou profissionais de outros Estados. O governo federal deu prazo de três dias para que o serviço seja restabelecido.

‘Banho gelado, no frio, chovendo’

Também no Instagram, o cantor e influenciador MC Daniel contou nos stories que perdeu toda a comida que tinha na geladeira e precisou ficar trocando manualmente a água do aquário de sua casa, para que os peixes não morressem sem oxigenação. “Banho gelado, no frio, chovendo”, disse ele aos seus mais de 19 milhões de seguidores.

Depois de três dias sem luz, ele conseguiu um gerador para sua casa. “Agora, com gerador, vai dar para fazer tudo”, disse. “Quem tá com luz ajuda quem tá sem. Pra resolver isso, só a gente se ajudando”, finalizou o influenciador, ao contar que convidou familiares e amigos que ainda estão sem luz para tomar banho em sua casa.

A influenciadora Mariely Santos também teve de recorrer a um gerador para ter energia em casa. “Eu estou com o psicológico fervendo, porque quero entregar meus trabalhos – vieram quatro, agora são cinco – e não estava chegando energia, não chegou energia”, disse ela nesta segunda-feira, 14, em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 12 milhões de seguidores.

Na manhã desta terça, 15, a influenciadora contou que o fornecimento de energia voltou em sua casa.

A jornalista Mari Palma publicou uma foto da sua casa à luz de velas no Instagram no domingo, 13, dizendo “no escuro há mais de 40 horas”. Na segunda-feira, 14, à tarde, postou nos stories: “a energia não voltou, mas pelo menos tô fazendo minha mala pra viajar”.