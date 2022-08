Famosos prestam homenagens para Jô Soares nas redes sociais: “Vai fazer falta”

Da Redação 05/08/2022 - 5:58 Compartilhe

A madrugada desta sexta-feira (5) foi de luto no mundo do entretenimento. O humorista, apresentador e escritor Jô Soares morreu aos 84 anos de idade, na cidade de São Paulo, onde estava internado. A causa da morte ainda não foi divulgada. Nas redes sociais, personalidades lamentaram a perda do colega.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora Adriane Galisteu se despediu do amigo e vizinho com um emocionado texto.

“Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza. Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e, através de suas obras, aprendendo com você. Obrigada por tantas risadas, tantas conversas, por todos os ensinamentos. Te amo eternamente”, escreveu Galisteu.

A atriz Bárbara Paz também prestou sua homenagem com um breve texto. “Obrigada por tudo, Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam. Um homem inteligentíssimo, engraçado, humano. Vai fazer muita falta!”, disse.

A cantora Zélia Duncan foi outra que escreveu sobre Jô Soares nas redes sociais: “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!”.

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!🥲💔 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 5, 2022

Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras. — Lexa • (@LexaOficial) August 5, 2022

