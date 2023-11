Famosos opinam sobre carro de som em ‘A Fazenda 15’: ‘Falta de respeito’

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 01/11/2023 - 4:04 Para compartilhar:

Peões de A Fazenda 15 foram surpreendidos na tarde desta terça-feira, 31, por uma mensagem externa transmitida por um carro de som. O fato deu o que falar dentro e fora do reality, com opiniões divididas acerca do assunto.

“Atenção: Jenny cancelada. Kally, cuidado com o paiol. Rachel campeã”, dizia a voz. O recado abalou Jenny Miranda, que teria sido vista chorando na despensa.

Enquanto alguns famosos condenaram a atitude, outros apoiaram-na. Confira:

Fábio Gontijo

Marido de Jenny Miranda, o médico Fábio Gontijo não gostou nada da interferência externa no reality e chegou a apontar que o carro de som foi enviado aos arredores da sede por fãs de Rachel Sheherazade. Ele direcionou sua indignação à jornalista expulsa da edição, acusando-a de compactuar com o ato.

“Ela compactuar com este linchamento público em cima de uma pessoa com histórico de depressão mostra uma personalidade repleta de irresponsabilidade coletiva, além de covardia e muito egoísmo […] É nítido que ela estava aprovando essa intervenção”, opinou, nos stories de seu Instagram.

Bia Miranda

Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda possui um longo histórico de brigas públicas com a mãe, Jenny Miranda. Com uma relação estremecida com a peoa, ela deixou claro que achou a mensagem engraçada.

“Gente, relaxa, não fui eu. O povo está achando que fui eu, mas não fui eu. Isso eu não posso levar o crédito”, pontuou, em meio a risos, nos stories de seu Instagram.

Cariúcha

Terceira eliminada de A Fazenda 15, Cariúcha também não gostou da mensagem enviada pelo público.

“Que falta de respeito as pessoas irem lá, com carro de som, falar do jogo que está acontecendo aqui fora. Aí vocês reclamam que o jogo está morto, que só tem planta, que as protagonistas saíram. Parem com essa perturbação, parem de ficar interferindo no jogo. Vocês estão faltando com respeito contra o Brasil, contra a internet”, declarou, em suas redes sociais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias