Famosos lamentam morte do ator Zé Celso: ‘Perdemos um patrimônio da cultura brasileira’

A cultura está de luto! O ator Zé Celso Martinez morreu nesta quinta-feira, 6, em São Paulo. Ele estava internado com queimaduras em 60% do corpo após um incêndio em seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital. O estado de saúde de Celso havia tido um agravamento nesta quarta-feira, quando desenvolveu quadro de insuficiência renal.

Segundo o o boletim de ocorrência, obtido pela Folha de S. Paulo, o incêndio teria começado no quarto do dramaturgo, após um um aquecedor elétrico apresentar problemas. O fogo teria se alastrado para as peças de roupa e se espalhado rapidamente.

Zé Celso foi um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Ele fundou o Oficina, um dos mais longevos grupos de teatro do país, que existe desde 1958.

Por meio das redes sociais, famosos e amigos lamentaram a partida do artista. Confira abaixo!

Britto Jr.: “Morre em São Paulo Zé Celso Martinez, um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Foi o epílogo de uma tragédia!”.

José de Abreu: “Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora.”

Fernando Haddad: “Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares.”

Guilherme Boulos: Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!.

Laerte Coutinho: “Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte.”

Michel Melamed: “O Teatro Brasileiro. Viva Zé Celso!! Viva o Teatro Oficina!!.

Sâmia Bomfim: “Perdemos hoje um patrimônio da cultura brasileira, Zé Celso nos deixou. Irreverente, generoso e inovador, marcou a dramaturgia do nosso país e afrontou os podres poderes. Deixo meu abraço no seu marido Marcelo, na turma do Teatro Oficina e na sua família. Descanse em paz, Zé”.

