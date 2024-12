Famosos lamentam morte do ator Ney Latorraca

O ator Ney Latorraca morreu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em decorrência do agravamento de um câncer de próstata. A causa do óbito foi sepse pulmonar.

Diagnosticado com câncer em 2019, Latorraca foi submetido a uma cirurgia para retirada da próstata, mas a doença retornou em 2024 já em metástase.

Após o anúncio da morte, diversos famosos usaram as redes sociais lamentando o ocorrido. No X, o nome do ator virou top 5 dos assuntos do momento.

Sonia Abrão

A apresentadora Sonia Abrão escreveu em seu perfil no Instagram: “MORRE NEY LATORRACA! O ator tinha 80 anos e estava internado na Clínica São Vicente, no Rio. A causa da morte não foi divulgada! Ele deixa trabalhos marcantes como o vampiro Vlad da novela “Vamp” e o Cornélio de “O Cravo e a Rosa”, TV Pirata, inúmeras minisséries e peças – como o Mistério de Irma Vap – e filmes! Que grande ator! Que grande perda no apagar das luzes de 2024”.

Enrique Diaz

O ator Enrique Diaz publicou fotos de Ney Latorraca com a legenda: “Ney amado”.

Mouhamed Harfouch

O também ator Mouhamed Harfouch comentou: “Todos os aplausos para o imenso Ney Latorraca. Foram tantos personagens incríveis e inesquecíveis no cinema, na TV e no teatro. Entre tantos nessa galeria, protagonizou junto ao Nanini o maior sucesso teatro brasileiro: O MISTÉRIO DE IRMA VAP, permanecendo mais de 11 anos em cartaz! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tanto Ney!”.

Marcelo Médici

Marcelo Médici afirmou que Ney Latorraca foi a pessoa mais engraçada que já conheceu.

acho que Ney foi a pessoa mais engraçada que já conheci. #RIP Ney Latorraca 😢 pic.twitter.com/sQox8vihfc — Marcelo Médici (@marcelomedici) December 26, 2024

Marcelo Serrado

Marcelo Serrado divulgou fotos ao lado do ator e escreveu: “Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste porém o céu vai se encher de alegria! Aqui uns momentos mágicos que vivemos juntos no especial pra TV Globo , “Alexandre e outros Heróis “. Ney Latorraca nosso amado amigo”.