Famosos lamentam morte de Thommy Schiavo, o Zoinho de Pantanal: ‘Em choque’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2024 - 16:51 Para compartilhar:

O ator Thommy Schiavo, que interpretou o peão João Zoinho, no remake da novela Pantanal, da TV Globo, morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada neste sábado, 20, pelo também ator Leandro Lima, que fez o personagem Levi na mesma trama.

“Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso, Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas”, escreveu o Leandro nas redes sociais.

+ Thommy Schiavo, o Zoinho de Pantanal, morre aos 39 anos

No Instagram, Juliano Cazarré fez um vídeo ao vivo rezando um terço “pela alma do meu amigo”. “Que Deus possa enxergar a pureza e a doçura do coração do Thommy, levar em conta todas as suas boas ações, que Thommy possa alcançar o descanso eterno”.

Alexandre Nero lamentou a morte em um comentário no post de Leandro Lima: “Em choque! Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. Caramba! Que tristeza”.

Dira Paes escreveu: “Coração partido demais!”.

Já Fernanda Paes Leme comentou: “Conheci ele na novela Paraíso… Que descanse em paz!”