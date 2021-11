Famosos lamentam morte de Marília Mendonça após acidente de avião

Querida por uma legião de fãs e amigos, Marília Mendonça chocou o Brasil com sua morte nesta sexta-feira (05). Devastados, alguns famosos lamentaram o acidente fatal da sertaneja que viajava com mais quatro pessoas com destino a Minas Gerais.

“Estou aqui arrasada com a morte de Marilia Mendonça. Uma compositora, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora, uma pessoa jovem, carinhosa. Estou muito triste. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Deixa um filho pequeno. Muito triste. Tudo muito triste”, disse Gal Costa.

“Inacreditável!! Meu Deus que notícia triste. A vida é realmente um sopro. Você vai continuar viva no meu coração de fã para sempre. Descanse em paz @mariliamendoncacantora”, declarou Mahmoud Baydoun. “Morre Marília Mendonça. Tô sem acreditar nisso”, escreveu Leonora Áquila.

“Pqp, morreram as cinco pessoas do avião da Marília Mendonça, inclusive a cantora, acaba de informar o @rodrigobocardi. Que tristeza, que tragédia!”, disse Vera Magalhães. “Que tristeza… tô sem palavras. @mariliamendoncacantora sua memória seus sentimentos jamais serão esquecidos”, lamentou Ariadna Arantes.

“Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras”, twittou Felipe Neto. “Muito triste. Foi um prazer conhecer e brincar com você, vai com Deus”, pediu Danilo Gentili. “Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza”, disse Tatá Werneck.

