Famosos lamentam morte de Fernanda Young nas redes sociais

Fernanda Young era admirada por artistas, jornalistas e políticos. Depois de sua morte , neste domingo, muitas celebridades lamentaram a morte dela nas redes sociais.

Em uma foto do Instagram de Fernanda, o Padre Fábio de Melo fez questão de falar sobre a importância da amizade com a atriz. “Vou sentir muita falta das nossas longas conversas. E o encontro em Gonçalves (MG), o almoço, a roda de música ficarão na espera, na longa espera… vai com Deus, minha amiga! Dê um beijo Nele por mim”, escreveu.

O ex-Casseta Hélio de La Peña relembrou um trabalho que fez com a atriz, que era roteirista da série “Os Normais” (2001). “Chocado com essa notícia. Escritora talentosa, polêmica, divertida, autora da melhor série brasileira até hoje, entre outros trabalhos. Uma pessoa bacana a menos no Brasil”, contou.

No Twitter, o deputado federal Alexandre Molon (Rede) agradeceu à artista por todo o seu trabalho. “Que tristeza… Que partida repentina e precoce… Obrigado, Fernanda Young, por ter compartilhado conosco sua ousadia, perspicácia e criatividade! À família e aos amigos, meu abraço solidário”, afirmou.

A atriz morreu aos 49 anos no sítio de sua família, em Minas Gerais. O corpo de Fernanda está sendo sepultado em São Paulo e deve ser enterrado ainda neste domingo.