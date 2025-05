Famosos lamentam morte de Divaldo Franco nas redes sociais

A morte de Divaldo Franco, importante líder espírita, na noite desta terça-feira, 13, repercutiu também no mundo dos famosos. Artistas como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Beth Goulart e Marcos Veras prestaram homenagens ao médium e destacaram a importância de seu papel na disseminação da doutrina espírita no País.

Divaldo Franco morreu aos 98 anos em sua residência, na sede da Mansão do Caminho, em Salvador. A causa do óbito não foi divulgada, mas o médium enfrentava um câncer na bexiga desde novembro de 2024.

“Retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45, o médium, orador espírita e embaixador da paz no mundo Divaldo Pereira Franco aos 98 anos. Divaldo dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo”, informou o Centro Espírita Caminho da Redenção em publicação no Instagram.

O velório do líder espírita será realizado nesta quarta-feira, 14, as 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador. O sepultamento está previsto para quinta-feira, 15, no Cemitério Bosque da Paz.

Artistas prestam homenagens

Pelas redes socias, Ivete Sangalo lamentou a morte do médium e afirmou que está orando pela sua “passagem com a paz infinita”.

“Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo aqueles que assim como vc entendem a mensagem da caridade”, legendou em post no no Instagram.

Nos comentários da cantora, artistas como Buja Ferreira (vocalista do Timbalada), Marcos Veras e a campeã mundial de Jiu-Jitsu, Kyra Gracie, também prestaram suas homenagens ao espirita.

Carlinhos Brown também exaltou a trajetória do líder espiritual e o chamou de “Mensageiro do Templo dos Invisíveis”. “A sua voz seguirá como cura abrangente e profunda a cada memória guardada dos nossos inconscientes coletivos, a cada mensagem deixada por ele — que quebrou mistérios para esclarecer Deus para nós”, escreveu.

Confira outras homenagens

