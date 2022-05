Famosos lamentam a morte do cantor sertanejo Aleksandro: ‘Perda precoce’

Por meio das redes sociais, famosos como Gusttavo Lima, Thiaguinho, Juliette Freire, entre outros, lamentaram a precoce morte do cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, que faleceu na manhã deste sábado (07), aos 34 anos de idade, num acidente de ônibus com sua equipe, na rodovia Régis Bittencout, no interior de São Paulo.





Veja abaixo as declarações das personalidades:

Gusttavo Lima: “Que Deus conforte as famílias das vítimas desse trágico acidente. Meus sentimentos a todos da equipe e familiares”.

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça: “Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos das vítimas! É horrível reviver esse sentimento eu fico todo desconcertado com ansiedade e lembranças que nunca mais queria lembrar daquele pesadelo”.

Juliette Freire: “Meus sentimentos a todos que perderam alguém no acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro”.

Luan Santana: “Certos detalhes que nunca vão fazer a gente esquecer você, Aleksandro”.

Lucas Lucco: “Sem palavras. Que Deus guarde Aleksandro e equipe. Meus sentimentos.”

Matheus & Kauan: “Mais uma perda precoce e imensamente triste em nosso meio. Aleksandro era um artista fantástico e a notícia do falecimento dele enche nosso coração de tristeza. Nossos sentimentos aos fãs, amigos e família da dupla e parceiros de banda que nos deixaram hoje nesse trágico acidente.”

Simone e Simaria: “Nossos sentimentos à família e amigos do cantor Aleksandro”.