Famosos lamentam a morte do autor Gilberto Braga

Morreu na noite desta terça-feira (26), aos 75 anos, o autor Gilberto Braga. Ele sofria do Mal de Alzheimer, e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, diversos atores e atrizes, amigos e admiradores do trabalho do dramaturgo prestaram suas homenagens.

Susana Vieira: “Perdemos mais um grande brasileiro que fazia o Brasil torcer e sonhar!!!! 💔 Parabéns por sua obra !!!!🌹”

Tony Ramos, em entrevista para a GloboNews: “Acabo de saber dessa triste notícia por vocês, uma pessoa brilhantes, inteligente, muito culta. Infelizmente, é anotícia que você não quer ouvir, não sabia que ele tinha sido internado como vocês noticiaram agora. Muito triste. Gilberto sempre foi um autor, a obra dele está aí, não precisa eu ficar falando. Essa obra mostra o autor refinado, culto, que ele era”.

Paolla Oliveira: “Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à tv. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!”

Tuca Andrada: “Obrigado Gilberto Braga, vc me deu grandes personagen e sou muito grato. Vc foi o autor de novelas com quem mais trabalhei, era muito fácil e prazeroso dar vida a tudo q vc escrevia pois eram personagens bem acabados e escritos c paixão. Boa viagem e até um dia”

José de Abreu: “Não, mais um amigo morre! gilberto braga, mais um personagem da minha ABREUGRAFIA que não vai ler.”

Zezé Motta: “Graças ao Gilberto Braga, tive o meu primeiro papel de destaque na TV Brasileira. Graças a ele pude viver a Sônia em Corpo a Corpo, personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas. Em 1984, graças a ele falamos de racismo em horário nobre.”

Marcelo Medici: “ah não… dos maiores autores que a teledramaturgia brasileira (e mundial) já teve. 😢”

Marcos Veras: “Minha primeira novela na Globo foi Babilônia de Gilberto Braga. Fui feliz e sou muito grato pelas cenas do Norberto.”

Beth Goulart: “O Brasil perde um grande autor. Muito triste com a perda de Gilberto Braga! Um autor maravilhoso que faz parte das nossas vidas com suas novelas tão impactantes e modernas, marcando épocas com seus personagens e suas histórias refletindo a alma dos brasileiros nos sonhos, nas vilanias, nas ousadias nas ambições. Você conseguiu mostrar a pluralidade dos sentimentos em seus personagens cativantes e carismáticos. Um mestre da dramaturgia.”

Fernanda Machado: “Muito triste com a notícia da partida de Gilberto Braga…Grande autor, queridíssimo, sempre foi um doce comigo. Me deu 2 personagens incríveis em Paraíso Troipcal e Insensato Coração. Ele vai deixar saudade!”

Bel Kutner: “Gilberto Braga nos deixa uma obra inesquecível! Marcou minha adolescência e me fez querer fazer novelas. Uma grande perda.”

