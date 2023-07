Famosos lamentam a morte de Tony Bennett, ícone do jazz

Ícone da música americana, o cantor Tony Bennett, de 96 anos, morreu nesta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à agência de notícias Associated Press.

A morte de Tony, que sofria com a doença de Alzheimer desde 2016, foi lamentada não só por fãs, como também por alguns famosos, que homenagearam o artista através das redes sociais.

“Bem… sua jornada foi completa, senhor. Sua grandeza não foi medida apenas por seu talento, mas por sua influência. Gerações serão inspiradas pelo seu trabalho. Os anjos estão se regozijando hoje ao ganhar um magnífico membro do coro”, escreveu Viola Davis, em seu Instagram.

“Em celebração da vida do grande Tony Bennett. Obrigada! Descanse em paz”, publicou a atriz Catherine Zeta-Jones.

Vencedor de inúmeros prêmios Grammys, o cantor e compositor Juanes também lamentou a morte do ícone do jazz. “Minhas condolências a toda a família Bennet pelo falecimento do grande Tony. Tive a oportunidade de conhecer um ser de luz generoso e extremamente talentoso, que me ensinou muito em pouco tempo. As melhores lembranças do Sr. Tony Bennett, incluindo uma fita cassete com suas aulas de canto que ele me deu, ficarão comigo para sempre”, compartilhou.

— JUANES (@JUANES) July 21, 2023