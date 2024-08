Famosos lamentam a morte de Caçulinha, músico do ‘Domingão com Faustão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos de idade na madrugada desta segunda-feira, 5. O maestro estava internado há dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, após sofrer um infarto.

“É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, dizia comunicado.

+ Morre Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, aos 86 anos

Nas redes sociais, famosos lamentaram o falecimento do músico, que ficou famoso principalmente por tocar na banda do “Domingão com Faustão”.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcia Goldschmidt (@marcia.golds)