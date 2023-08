Famosos lamentam a morte da atriz Léa Garcia nas redes sociais: ‘Gigante e eterna’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 10:20 Compartilhe

Mais uma grande perda para a dramaturgia brasileira! A atriz Léa Garci morreu aos 90 anos. A informação foi confirmada pela família da artista nesta terça-feira, 15, em nota no Instagram. “É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, da nossa amada Léa Garcia”, informou a publicação.

A causa da morte da veterana ainda não foi divulgada.

Por meio das redes sociais, famosos lamentaram a partida de Léa Garcia. Confira abaixo!

Manoel Soares (apresentador): “Dói. Como dói ler isso. Obrigado pela vida que viveu e nos ensinou a viver”.

Alexandre Henderson (jornalista): “A nossa querida Léa Garcia. Tão maravilhosa. Amada. Coração partido”.

José Loreto (ator): “Gigante e eterna”.

Drica Moraes (atriz): “Ah, que tristeza”.

Luana Xavier (atriz) : “Isto não pode ser verdade. Pelo amor de Deus. Alguém me diz que isso não é verdade”.

A artista, que foi uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira, ficou conhecida após interpretar Rosa, em “Escrava Isaura”.

Ela seria homenageada hoje no Festival de Cinema de Gramado. Léa receberia o Troféu Oscarito, a mais tradicional homenagem do festival, com Laura Cardoso.

