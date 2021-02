Famosos fazem piada com selfie de Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro, de 45 anos, compartilhou neste sábado (20) uma selfie no Instagram. Além de receber muitos elogios da esposa Mel Fronckowiak e de fãs, o ator também foi alvo de brincadeiras dos amigos de profissão.

Tatá Werneck foi a primeira a fazer piada com a imagem. “Olá, temos uma agência de modelos. Temos interesse no seu perfil”, escreveu a humorista. “Você só melhora com o tempo!!! Tá lindão!”, confessou uma fã. A mulher de Rodrigo fez até uma declaração: “Fiquei até sem palavras! Meu gato”, exclamou.

