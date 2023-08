Famosos defendem Larissa Manoela após revelações no ‘Fantástico’; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 9:45 Compartilhe

Neste domingo (13), a atriz Larissa Manoela deu uma entrevista exclusiva para o ‘Fantástico’, da TV Globo, e deu detalhes sobre o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, responsáveis por gerenciar a carreira da artista durante 18 anos.

Durante a entrevista ao programa, Larissa revelou que os pais nunca deram detalhes sobre seu patrimônio e que ela precisava pedir dinheiro e permissão para todos os seus gastos.

A atriz também exibiu áudios e trechos de conversas com os pais e reforçou que não deseja entrar na Justiça contra eles. Após a exposição feita no programa, Larissa recebeu o apoio de alguns famosos nas redes sociais. Confira!

Jojo Todynho

“A mãe da Larissa Manoela está boa para dar as mãos para a minha mãe. Ela dizia que nunca tinha me pedido nada. Acreditam que ela dizia isso? Mas graças a Deus guardo tudo bonitinho aqui, os comprovantes. Prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Ela vai se recuperar, vai sim”, declarou.

Luva de Pedreiro

“Vivi algo parecido e sei como é a sensação de não conseguir fazer nada… Não desista nunca, Larissa Manoela. Você é maior que qualquer coisa”, escreveu.

Vivi algo parecido e sei como é a sensação de não conseguir fazer nada…não desista nunca @larimanoela 🙏🏻❤️ você é maior que qualquer coisa pic.twitter.com/OVvsOKTgER — RECEBA🇧🇷 (@luvadepedreiro) August 14, 2023

João Guilherme

“Sem palavras”, comentou o ator, que namorou com Larissa entre 2015 e 2016. “É melhor eu ir dormir, a liberdade de expressão tá me matando”, acrescentou.

sem palavras — J҉ (@Joaoguiavila) August 14, 2023

é melhor eu ir dormir, a liberdade de expressão tá me matando… (🙃) — J҉ (@Joaoguiavila) August 14, 2023





