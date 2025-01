Famosos de Hollywood abandonam mansões em meio a incêndios em Los Angeles

Os incêndios de grandes proporções que já destruíram mais de mil hectares na região de Pacific Palisades, bairro de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, desde a última terça-feira, 7, forçaram vários moradores a abandonarem suas casas, que têm sido consumidas pelas chamas.

Entre eles, nomes como o ator James Woods, o casal formado pelo ex-reality Spencer Pratt e pela atriz e cantora Heidi Montag. Em suas redes sociais, eles postaram registros do risco de terem suas casas destruídas pelo fogo.

James Woods postou no X, o antigo Twitter, um vídeo do fogo se aproximando de sua mansão e elogiou os bombeiros pelo trabalho em conter as chamas.

+ Incêndio florestal força 30 mil a deixarem suas casas na região de Los Angeles

“A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé mas, infelizmente, as casas em nossa pequena rua não estão mais”, lamentou ele.

Spencer Pratt e Heidi Montag evacuaram com segurança, embora sua casa tenha sido confirmada como destruída pelo incêndio.

Já o ator Steve Guttenberg, famoso pelas franquias de comédia “Loucademia de Polícia” e “Três Solteirões e um Bebê”, foi visto por testemunhas ajudando a limpar veículos para ajudar socorristas e também alertando moradores sobre a urgência da evacuação.

Eugene Levy, da série Schitt’s Creek e da franquia de comédia American Pie, falou com o Los Angeles Times e descreveu a fumaça como ‘preta e intensa’ enquanto ele deixava sua casa e evacuava a área dos incêndios.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência ao visitar Pacific Palisades. Até a última atualização, os incêndios já tinham destruído ou comprometido mais de 13,2 mil propriedades, incluindo casas, empresas e escolas.

As autoridades ainda revelaram que dezenas de veículos foram abandonados, sendo necessário uso de uma escavadeira para retirar os automóveis do caminho e não atrapalhar a circulação de quem está querendo abandonar a área.

Confira as postagens abaixo:

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg

The #PalisadesFire is ripping through West LA, barreling toward Pacific Palisades homes like a freight train of flames.

The scene is apocalyptic, and with winds set to roar at 60-90 MPH by Wednesday, this inferno isn’t slowing down—it’s gearing up for a second act.

If you’re… pic.twitter.com/hvow7DmFxr

— Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2025