Famosos compartilham homenagens pelo Dia das Mães: ‘Porto seguro de amor’

O Dia das Mães é celebrado no Brasil neste segundo domingo de maio, 12, e para comemorar a data, famosos deixaram suas homenagens àquelas que lhes deram a vida e serviram de inspiração. Juliette, Luciano Huck e Luiza Possi são alguns famosos que renderam homenagens nas redes sociais às suas respectivas mamães.

Confira as publicações:

Juliette Freire

“Era pra ser um ‘maquia e fala’ especial, mas virou um ‘Mainha responde!’ Porque ela é isso: inocente, genuína, engraçada e sábia… e eu sou só a filha mais grata desse mundo”, derreteu-se a cantora ao publicar, no Feed do Instagram, um vídeo de sua genitora, dona Fátima, em que as duas aparecem tentando fazer conteúdo sobre maquiagem, mas que acabou em uma tremenda brincadeira.

Luciano Huck

“Minha mãe. Um porto seguro de amor, afeto, compreensão, escuta e paciência. A avó mais coruja deste planeta. Quer deixá-la feliz, mesmo? Coloque os netos por perto. Sempre bem-vinda, Mamas. Amamos você por perto. Feliz Dia das Mães”, escreveu o apresentador ao compartilhar um carrossel de cliques abraçadinho à mãe, Marta, e diferentes fases da vida.

Luiza Possi

“Mãe, obrigada por tudo. Pelo DNA, pelas suas orações, pela sua torcida, pelo seu apoio, por ser uma avó extraordinária. Obrigada por estar perto, obrigada por ter ficado aqui. Obrigada por nos proporcionar momentos incríveis e nos receber tão bem. Eu te amo. Nós te amamos. Você é a melhor mãe de todas. Espero te honrar, honrar o teu nome pra sempre e te levar dentro de mim por onde eu for. Hoje e sempre”, escreveu a cantora, ao compartilhar uma foto no colo da mãe, Zizi Possi, de quando ainda era um bebê.

Gisele Bündchen

A top model Gisele Bündchen perdeu a mãe recentemente e passa o primeiro Dia das Mães sem a presença de sua genitora. A brasileira não deixou de prestar homenagens neste dia tão especial para mãe e filhos e fez uma publicação comovente, no seu perfil no Instagram, com um carrossel de imagens, relembrando diferentes fases da vida ao lado da família.

“Ainda é difícil dizer ‘mãe’ sem se emocionar. Não passa um dia sem que eu não sinta falta da minha mãe. Ela era um ser humano incrível que sempre ajudou todos ao seu redor. Ela foi um grande exemplo para mim e minhas irmãs. Ela era forte, amorosa e tinha muita empatia. Não havia nada que ela não pudesse fazer”, disse ela em um longo desabafo na publicação no Feed, que recebeu legenda em português e em inglês.

