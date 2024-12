Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 7:55 Para compartilhar:

O Botafogo se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro 2024 neste domingo, 8, após vencer o São Paulo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo encerra sua participação na competição com 79 pontos, maior número de vitórias, menor número de derrotas, além da melhor defesa do campeonato.

Nas redes sociais, uma série de famosos, como Anitta, Flávia Alessandra, Sidney Magal, entre outros, celebraram a conquista. Confira abaixo:

Anitta celebra o título do Botafogo Flávia Alessandra celebra o título do Botafogo Marina Lima celebra o título do Botafogo Matheus Costa e Seu Zé celebram título do Botafogo Sidney Magal celebra título do Botafogo André Luiz Frambach celebra título do Botafogo