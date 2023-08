Famosos celebram recuperação de Faustão: ‘Que felicidade!’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 18:24 Compartilhe

Famosos celebraram a recuperação do apresentador Fausto Silva, 73 anos, que foi submetido a um transplante de coração no último final de semana.

Nesta quinta-feira (31), o comunicador compartilhou um vídeo em que fala sobre seu estado de saúde no pós-operatório e faz agradecimento à família do doador, um rapaz que tinha 35 anos.

As declarações foram publicadas no perfil do Instagram criado pela esposa de Faustão, a ex-modelo Luciana Cardoso, 46, dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos, Faustão do meu coração.

Nos comentários, celebridades comemoraram e enviaram mensagens de apoio a Faustão.

A apresentadora Adriane Galisteu não economizou no elogio: “Maravilhoso, estamos juntos sempre”, ela escreveu. “Que benção! Emocionei demais!!!”, escreveu Celso Portiolli. “Que felicidade meu amigo!”, escreveu Solange Almeida. “Te amamos querido amigo. Que coisa mais linda!”, disse Otaviano Costa. A atriz Juliana Silveira declarou: “Emocionada, que Deus continue abençoando sua vida com saúde e muitas alegrias, Fausto”.

A cirurgia para o transplante de coração aconteceu no último domingo (27) e, agora, Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em fase de recuperação.

Ele foi internado no dia 5 de agosto com quadro de insuficiência cardíaca. O estado de saúde do apresentador se agravou e ele precisou entrar na fila de transplante, onde permaneceu por uma semana até encontrar doador compatível.

Doador

No vídeo, Faustão se emocionou ao agradecer publicamente à família do doador, o jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos. O nome do atleta foi revelado pelo irmão, que se pronunciou sobre a decisão da família em realizar a doação de órgãos.

