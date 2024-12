Famosos celebram indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro: ‘História sendo feita’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 14:53 Para compartilhar:

A indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro por sua interpretação no longa “Ainda Estou Aqui” foi comemorada por amigos e famosos da atriz, que viveu Eunice Paiva na produção dirigida por Walter Salles.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira, 9, e compartilhada pela atriz em suas redes sociais.

A obra também concorre na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira. A premiação acontece no dia 5 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, com a indicação em uma das principais cerimônias internacionais da indústria do entretenimento, quando concorreu na mesma categoria por “Central do Brasil”.

Fernanda Torres é a terceira atriz brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro. Além de mãe e filha, Sônia Braga também foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante em cinema por “O Beijo da Mulher-Aranha” (1985) e “Luar Sobre Parador” (1989), e em televisão por “Amazônia em Chamas” (1995).

Artistas como Alice Wegmann, Beth Goulart, Marina Ruy Barbosa, Drica Moraes entre outros, vibraram com a notícia e deixaram seus elogios a Fernanda Torres em uma publicação no Instagram.

“Estamos prestes a ver a história sendo feita”, escreveu Marcos Mion. “Maravilhosa!”, comemorou Beth Goulart. “É ela!”, vibrou Alice Wegmann.

“Ainda Estou Aqui” narra a luta de Eunice Paiva para que a morte de seu marido, Rubens Paiva, vivido por Selton Mello, seja reconhecida pelo Estado. O ex-deputado foi preso, torturado e morto em 1971 por agentes da ditadura militar.

O longa é baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos de Eunice.

