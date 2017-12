Famosos arrecadam recursos para sem-teto na Escócia

Uma longa lista de celebridades compareceu neste sábado (9) a um parque de Edimburgo, enfrentando baixas temperaturas, somando-se a milhares de voluntários reunidos para passar a noite ao ar livre, com o objetivo de arrecadar recursos para os sem-teto.

Cerca de 8.000 pessoas se reuniram no Princes Street Gardens, no centro de Edimburgo, para ouvir cantores como Liam Gallagher e Amy MacDonald e grupos como Deacon Blue e Frightened Rabbit, no maior evento desse tipo no mundo, segundo seus criadores.

O organizador do Live Aid, Bob Geldof, o ator do Monty Python John Cleese, o atleta olímpico Chris Hoy, o ator Rob Brydon e a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, também estavam entre os rostos conhecidos para ajudar a manter o público alimentado e envolvido durante toda noite.

O evento foi preparado pela organização beneficente Social Bite, que contou nos últimos anos com o apoio de vários famosos.

Atores como George Clooney e Leonardo Di Caprio visitaram seus restaurantes escoceses, onde trabalham, principalmente, pessoas que já moraram nas ruas.

“Todos os assistentes arrecadaram dinheiro – alguns deles muito dinheiro -, de modo que, com sorte, o evento conseguirá entre 3 e 4 milhões de libras (entre 3,4 e 4,6 milhões de euros) para as pessoas sem teto, e colocará [a falta de moradia] no topo da agenda política”, acrescentou.